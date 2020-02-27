Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Волкер: Я не верю, что Россия хочет завершить войну

Волкер: Я не верю, что Россия хочет завершить войну - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.02.2020, 14:17

Бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер считает, что война с Украиной полностью комфортна для России

Для России полностью комфортна нынешняя ситуация войны с Украиной, считает бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер. Об этом он заявил в интервью Укринформу.

"Я не верю, что у России есть намерение завершить войну", - сказал он.

По его словам, важнейшее значение сейчас имеют шаги, которые помогут усилить Украину в демократической, политической и экономической сферах, построить сильное, жизнеспособное и безопасное общество. Это, по мысли Волкера, продемонстрирует президенту России Владимиру Путину, что продолжать оккупацию части Украины не имеет смысла.

Волкер отметил, что президенту Владимиру Зеленскому удалось занять четкую позицию, заявив о готовности идти на мирные инициативы, которая не позволила россиянам выйти из-под международного давления. То, что Зеленский заявил о готовности двигаться дальше, вызвало вопрос, что для этого готова сделать Москва. "И я думаю, это сработало," - сказал Волкер.

Читайте также интервью секретаря СНБО: Проще построить на Донбассе тоталитарный режим. Но это крайний случай

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
Курт Волкер война Донбасс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 