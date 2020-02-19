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Волкер: Совместные патрули - логичная идея, но Путин не поддержит

Волкер: Совместные патрули - логичная идея, но Путин не поддержит - Фото
Курт Волкер (Фото: Инна Соколовская/ЕРА)
19.02.2020, 11:19

Курт Волкер назвал идею Зеленского о совместных патрулях целиком логичной, но не верит, что Путин согласится на нее

Идея президента Владимира Зеленского о совместных патрулях в ОРДЛО - правильный и реалистичный путь повысить уровень безопасности, не подвергая риску суверенитет Украины, но она не будет реализована. Такое мнение высказал в интервью Европейской правде бывший спецпосланник США по делам Украины Курт Волкер.

Волкер заявил, что, насколько ему известно, так называемая "милиция" на неподконтрольной территории состоит из местных, и многие из них были милиционерами до оккупации. Поэтому признание их легитимности со стороны Украины отличается от признания легитимности оккупантов.

Волкер назвал идею совместных патрулей под "зонтиком" ОБСЕ целиком логичной и заявил, что это реалистичный путь надавить на боевиков, чтобы они согласились на свободный доступ патрулей и наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Донбасса.

При этом Волкер подчеркнул, что Россия и ее президент Владимир Путин, по его мнению, не собираются достигать какой-либо договоренности, поэтому он не верит, что такие патрули появятся.

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