Кто будет в патрулях Донбасса. Объясняет секретарь СНБО Данилов

В совместные патрули неподконтрольного участка украинско-российской границы из ОРДЛО войдут только представители громад временно оккупированного Донбасса. Об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Речь идет о представителях громад, которые находятся на той территории, это не военные, это не вооруженные люди. Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами, то это не отвечает действительности", - отметил Данилов.
По его словам, "сила будет только со стороны Украины".
"Под наш контроль (граница, - ред.) совместно с ОБСЕ или с другой определившейся структурой", - уточнил Данилов.
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