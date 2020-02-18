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Кто будет в патрулях Донбасса. Объясняет секретарь СНБО Данилов

Кто будет в патрулях Донбасса. Объясняет секретарь СНБО Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
18.02.2020, 13:21

Секретарь СНБО Алексей Данилов, говоря о возможности совместного патрулирования в ОРДЛО, уточнил, что речь не идет о боевиках и "людей с автоматами"

В совместные патрули неподконтрольного участка украинско-российской границы из  ОРДЛО войдут только представители громад временно оккупированного Донбасса. Об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Речь идет о представителях громад, которые находятся на той территории, это не военные, это не вооруженные люди. Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами, то это не отвечает действительности", - отметил Данилов.

По его словам, "сила будет только со стороны Украины".

"Под наш контроль (граница, - ред.) совместно с ОБСЕ или с другой определившейся структурой", - уточнил Данилов.

  • 15 февраля 2020-го президент Владимир Зеленский предложил патрулировать ныне подконтрольный российским оккупантам участок границы Украина-РФ совместно с "представителями этих территорий".
  • 17 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что те, кто убивал, стрелял по силам АТО/ООС и другими способами помогал устанавливать на части Донбасса оккупационную власть, не будут допущены к совместному патрулированию ныне неподконтрольной правительству территории во время подготовки к местным выборам.

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