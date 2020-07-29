Резников: ОБСЕ на оккупированном Донбассе не хватает персонала

По словам министра, члены миссии физически не в состоянии оперативно передвигаться по временно оккупированным территориям для 100% мониторинга

У специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине нет надлежащего доступа к оккупированным территориям Донбасса, а также не хватает персонала для эффективного контроля за ситуацией. Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Укринформ.

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По это словам, нехватка людей в миссии связана с ограничениями из-за пандемии и с необходимостью ротации.

Сославшись на слова председателя СММ ОБСЕ в Украине и координатора безопасности группы от ОБСЕ в трехсторонней контактной группе в Минске Яшара Халита Чевика, Резников сказал, что члены миссии физически не в состоянии оперативно передвигаться по временно оккупированным территориям для 100-процентного мониторинга.

По его словам, сейчас стоит вопрос об открытии дополнительного контрольного пункта въезда-выезда, чтобы СММ ОБСЕ получила допуск на территорию ОРДЛО.

Как отметил Резников, все украинские КПВВ открыты, каждое утро туда прибывают патрули СММ ОБСЕ, которые наши военные готовы пропустить, но их не пропускает противоположная сторона. Несмотря на то, что этот вопрос поднимается во время каждого заседания ТКГ, пока в решении этой проблемы не произошло никаких сдвигов.

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Наталия Медведева

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