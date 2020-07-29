Резников считает, что обстрелы на Донбассе нарушают режим тишины, а не перемирие

Трехсторонняя контактная группа в Минске обсудит обстрелы боевиков после объявления перемирия, сообщил министр Резников

Обстрелы боевиками гибридной армии РФ нарушают режим тишины, но не режим перемирия в целом. Такое мнение во время вебинара Minsk Process: gradual success or political deadlock заявил министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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"Я думаю, что это является нарушением режима тишины, а не режима перемирия, потому что комплекс дополнительных мер предусматривает проведение проверок и исследований нарушений. Мы проинформировали об этом СММ ОБСЕ, которая, в свою очередь, должна проинформировать ТКГ, чтобы расследовать такое нарушение", - сказал он и добавил, что минская переговорная группа соберется на внеочередное заседание, чтобы обсудить обстрелы с начала перемирия.

Резников отметил, что во время обстрелов не был ранен или убит ни один украинский боец.

"Я хотел бы успокоить критиков перемирия, что якобы украинская армия лишена права вести огонь. Хочу напомнить нормы международного права. Статья 51 устава ООН дает право любой стране на самозащиту и самооборону, чем мы и пользуемся с начала военной агрессии", - отметил министр.

Резников также добавил, что по ст. 40 гаагской конвенции 1957 года, что в случае нарушения перемирия одной из сторон другая сторона имеет право на выход из этого перемирия.

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня . По данным штаба ООС, пророссийские боевики трижды нарушили перемирие в первый день тишины и один раз - во второй.

прекращения огня нарушили перемирие в первый день тишины и один раз - во второй. В первый день перемирия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима тишины: 21 взрыв, а также 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия.

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потому что комплекс дополнительных мер предусматривает проведение проверки, исследования нарушений. Мы проинформировали об этом СММ ОБСЕ, которая, в свою очередь, должна проинформировать ТКГ, чтобы расследовать такое нарушение - сказал он.

Марк Сировой

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