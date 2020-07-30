Ермак о демарше Козака: Мы заняли жесткую позицию. Россия пытается усилить свою

Глава Администрации президента Андрей Ермак прокомментировал письмо куратора Кремля по Донбассу Дмитрия Козака

Переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе сложный, но сейчас его качественно переформатировали. Украина заняла жесткую позицию, Россия пытается усилить свою. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак по поводу письма замруководителя администрации президента России и куратора Кремля по Донбассу Дмитрия Козака в эксклюзивном комментарии LIGA.net.

"Очевидно, что ни у кого уже нет никакого сомнения в том, что переговорный процесс по вопросу Донбасса очень непростой. Он сложный, вязкий, но сегодня его качественно переформатировали. Мы заняли проактивную и более жесткую позицию", – написал Ермак.

Он отметил, что надо четко понимать мотивацию всех сторон, а также потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются.

"Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию. И письмо господина Козака, на мой взгляд, – это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу", – считает Ермак.

Он подчеркнул, что говорить о прекращении переговоров нет смысла. Работа, по-прежнему продолжается.

"Сегодня мы имеем четвертый день тишины на Донбассе, и это – прямой результат работы именно ТКГ в Минске и нормандского формата. Это как раз свидетельствует о большой эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе.

Мы находимся в диалоге и стремимся результата. Градус переговоров может повышаться или снижаться, это нормально, это дипломатия. И это - переговорная психология.

Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям", – резюмировал глава ОП.

Ранее в пророссийских СМИ опубликовали письмо Козака советникам канцлера Германии и президента Франции, главе Офиса президента Украины, а также главам МИД Германии, Франции и Украины. Куратор Кремля по Донбассу назвал в нем переговоры на уровне советников бессмысленными, потому что в принимаемых решениях "предложения Российской Федерации игнорируются". Он предложил ограничить компетенцию советников "вопросами организационно-технического обеспечения глав государств и правительств", либо передать переговоры министерствам иностранных дел.

Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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