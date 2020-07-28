Кулеба: Нет никаких оснований для изменения политики ЕС по России

В МИД подчеркнули, что Россия должна выполнить минские соглашения и прекратить агрессию

Пока нет никаких оснований для изменения политики ЕС по России. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по результатам встречи с главой польского МИД Яциком Чапутовичем в Варшаве, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Нет никаких оснований для изменения политики ЕС по России, пока Россия не изменила своей агрессивной политики по Украине. И даже разговор о какой-либо новой политике по России можно начинать только тогда, когда РФ сделает реальные шаги для выполнения минских договоренностей, прекращения агрессии, деоккупации украинских территорий", - отметил Кулеба.

В МИД уточнили, что в фокусе внимания встречи рассматривалась возможность добавления Польши в формат международной платформы по деоккупации Крыма, позиция ЕС в поддержку Украины и сохранения санкций против России, необходимость проведения до конца года межправительственной украинско-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

15 июня Кулеба заявил , что ж ители ОРДЛО даже без особого статуса Донбасса получат в Украине больше прав, чем под оккупацией Российской Федерации.

9 июля Кулеба заявил, что санкции против России должны не просто сохраняться, но и усиливаться.

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Арина Толина

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