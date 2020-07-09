Санкции против России должны усиливаться - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что за новое нарушение Россией норм международного права нужен новый уровень давления

Санкции против России должны не просто сохраняться, но и усиливаться. Об этом в интервью Голосу Америки заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Мы продолжаем настаивать, что санкции против России должны не просто сохраняться, но и усиливаться в связи с каждым новым нарушением ею норм международного права и обязательств как государства, которое оккупирует территорию", - отметил Кулеба.

Он считает, что "с усилением санкций против РФ есть вопрос".

"И мы постоянно бьем именно в эту точку. Сделала Россия нарушение – нужен уровень давления. Новое нарушение – новый уровень давления", - добавил Кулеба.

Глава МИД добавил, что Россия пока отказывается от прямого диалога по Донбассу.

"Есть один вопрос, который блокирует все. Если его решить, можно дальше двигаться вперед. Этот вопрос - прямой диалог. Потому, что Россия настаивает, что мы должны вести переговоры исключительно с так называемыми ДНР и ЛНР. Мы настаиваем, что должны вести прямой диалог с Российской Федерацией и искать решение с ними. Честно Вам скажу, удалось бы достичь прорыва во многих вопросах, если бы смогли решить эту проблему. Пока решения нет", - сказал Кулеба.

СПРАВКА. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской областей Украины. Де-факто - это оккупационные администрации РФ на Донбассе. Обе они созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина ведет дипломатическую войну с Россией за мир на Донбассе, реинтеграция временно оккупированных территорий должна происходить не по российскому сценарию.

15 марта 2019 года США расширили санкций против России , которые были введены в 2014 году после оккупации Крыма.

29 июня Совет Европейского Союза обнародовал решение о продлении санкций, направленных против отдельных экономических секторов России, на следующие шесть месяцев, до 31 января 2021 года.

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Арина Толина

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