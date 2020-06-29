Совет ЕС обнародовал решение о продлении секторальных санкций против России

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Сегодня, 29 июня, Совет Европейского Союза обнародовал решение о продлении санкций, направленных против отдельных экономических секторов России, на следующие шесть месяцев, до 31 января 2021 года. Соответствующее решение опубликовано на сайте Евросовета.

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Отмечается, что такое решение принято во время видеоконференции членов Евросовета от 19 июня – по результатам последних оценок состояния имплементации Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года. Исходя из того, что полная имплементация не была достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против России.

Документ напоминает, что эти ограничительные меры были введены в 2014 году из-за действий России по дестабилизации Украины и направлены против российских финансового, экономического, энергетического и оборонного секторов, плюс в сфере использования товаров двойного назначения.

Введенные санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капиталов ЕС для определенных российских банков и компаний, а также запрещают финансовую помощь и брокерские услуги для финансовых институтов России.

Ограничительные меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с обороной, и вводят запрет на все товары двойного назначения, которые могут использоваться военными России как конечными пользователями.

Санкции также сдерживают дальнейший доступ России к определенным чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе.

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