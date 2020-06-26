Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Елисеев рассказал, какие санкции будут самыми болезненными для Путина

Елисеев рассказал, какие санкции будут самыми болезненными для Путина - Фото
Константин Елисеев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.06.2020, 20:02

Также Константин Елисеев назвал четыре шага, способные помочь урегулировать ситуацию на Донбассе

Самые болезненные санкции против президента РФ Владимира Путина и самые дешевые для Запада - это предоставить Украине план действий по членству в НАТО и перспективу членства в Евросоюзе. Об этом в ходе онлайн-дискуссии в рамках "Киевского форума безопасности" заявил бывший замминистра иностранных дел Константин Елисеев, сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также он назвал четыре шага, способные помочь урегулировать ситуацию на Донбассе:

- не допускать умиротворения или возвращения к обычному взаимодействию без выполнения условий;

- усилить политические и экономические санкции против РФ;

- вернуться к идее развертывания миротворческой мисии ООН на Донбассе;

- продолжать развивать оборонные и военные мощности Украины, включая поставку оборонного летального оружия, военно-морских систем, систем воздушной безопасности, вертолетов.

"Очень важно, чтобы Америка не пересматривала свою нынешнюю политику относительно Украины", - пояснил Елисеев.

18 июня Совет Европейского Союза продлил до июня 2021 года санкции за оккупацию Россией Крыма. 

Читайте также: США готовят новые санкции против Северного потока-2. Законопроект

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
Россия санкции Донбасс владимир путин Крым Константин Елисеев
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 