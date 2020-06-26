Елисеев рассказал, какие санкции будут самыми болезненными для Путина

Константин Елисеев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Самые болезненные санкции против президента РФ Владимира Путина и самые дешевые для Запада - это предоставить Украине план действий по членству в НАТО и перспективу членства в Евросоюзе. Об этом в ходе онлайн-дискуссии в рамках "Киевского форума безопасности" заявил бывший замминистра иностранных дел Константин Елисеев, сообщает Интерфакс-Украина.

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Также он назвал четыре шага, способные помочь урегулировать ситуацию на Донбассе:

- не допускать умиротворения или возвращения к обычному взаимодействию без выполнения условий;

- усилить политические и экономические санкции против РФ;

- вернуться к идее развертывания миротворческой мисии ООН на Донбассе;

- продолжать развивать оборонные и военные мощности Украины, включая поставку оборонного летального оружия, военно-морских систем, систем воздушной безопасности, вертолетов.

"Очень важно, чтобы Америка не пересматривала свою нынешнюю политику относительно Украины", - пояснил Елисеев.

18 июня Совет Европейского Союза продлил до июня 2021 года санкции за оккупацию Россией Крыма.

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