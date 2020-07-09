Кулеба: Идет война за мир в нормандском формате и минском процессе

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина хочет реинтегрировать территории ОРДЛО, но не по российскому сценарию

Украина ведет дипломатическую войну с Россией за мир на Донбассе, реинтеграция временно оккупированных территорий должна происходить не по российскому сценарию. Об этом в интервью Голосу Америки заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Украине известно о военных российских подразделениях вдоль нашей границы.

"Это - не признак миролюбивой политики. Но при этом у нас сейчас продолжается активная фаза дипломатического поединка, где мы пытаемся принести мир. Знаете, была такая пословица во времена холодной войны до распада СССР, что "войны не будет, но будет такая война за мир, что камня на камне не останется", - отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что сейчас у нас "идет война за мир в нормандском формате и минском процессе".

"Мы заняли активную конструктивную позицию, что хотим принести мир на территорию Украины, хотим реинтегрировать территории, но не по российскому сценарию, и ожидаем российскую конструктивную взаимность по этому вопросу. Я исхожу из того, что пусть лучше говорят дипломаты, чем пушки", - считает Кулеба.

ители ОРДЛО даже без особого статуса Донбасса получат в Украине больше прав, чем под оккупацией Российской Федерации. 15 июня Кулеба заявил , что ж

4 июля у президента Владимира Зеленского заявили о достигнутом на переговорах в нормандском формате в Берлине согласии, что необходимы реальные меры по прекращению огня. Также украинская сторона заявила, что РФ взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

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Арина Толина

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