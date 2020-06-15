Кулеба: Российские паспорта в оккупированном Донбассе - это филькина грамота

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Российские паспорта во временно оккупированном Донбассе – это филькина грамота. Об этом в интервью Укринформу заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Российские паспорта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей - это филькина грамота. Выдавая эти паспорта, Россия грубо нарушает международное право. Поэтому для нас никакого значения они не имеют", - подчеркнул Кулеба.

Он призвал "очень вдумчиво относиться к оценкам", которые украинцы дают людям, оформивших российский паспорт на оккупированной территории.

"Кто-то берет его по идеологическим соображениям, так как за Россию "до победного конца". Кто-то берет его из соображений бытового удобства - уехать, пересечь границу, какие выплаты получить. Такой человек, кстати, может, вполне нормально относиться к Украине и хотеть ее возвращения. Кто-то берет из соображений безопасности, а вдруг не возьмешь российский паспорт, а завтра попадешь в "черный список", - объяснил Кулеба.

Поэтому глава МИД считает, что не стоит "равнять всех под одну гребенку, мол, они там все одинаковые".

Кулеба подчеркнул, что "ключевое здесь совершенно другое - с точки зрения права это абсолютно никчемные бумажки, и практика их выдачи должна быть прекращена".

"Поэтому мы работаем с международным сообществом, с нашими партнерами, чтобы они не признавали эти паспорта, и чтобы мы совместно давили на Россию, чтобы она прекратила эту практику", - добавил он.

По информации собеседников LIGA.net, во временно оккупированном Луганске всех бюджетников боевики заставляют оформлять российское гражданство, угрожая увольнением.

"Если раньше была возможность не делать этого, то сейчас уже нет. Составляют специальные списки, у кого нет российских паспортов. Скажите, а почему я, украинка, имеющая украинский паспорт, должна это делать? Хотя, надо признать, что многие мои знакомые боятся, поэтому вынуждены будут его получить", - отметила LIGA.net проукраинская луганчанка Марина.

19 февраля заместитель министра иностранных дел Украины, постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил , что более 125 000 жителей ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной процедуре.

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