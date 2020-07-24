Россия блокирует разминирование на оккупированном Донбассе - дипломат

Дипломат Евгений Цимбалюк отметил, что речь идет о 13 районах для разминирования

Украинская сторона приветствует прогресс в ТКГ по закреплению режима прекращения огня на Донбассе, но обеспокоена тем, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания, сообщает Укринформ.

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"Наиболее тревожным является то, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованным 13 районов для разминирования", - отметил он.

Глава миссии Украины при ОБСЕ указал на то, что, публично требуя полного выполнения всех политических положений минских договоренностей, "Россия и ее представители из временно оккупированных районов продолжают блокировать любое продвижение на политическом треке минских переговоров".

Он добавил, что по вине российской стороны практически остановлено обсуждение вопроса об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

22 июля на очередном заседании Трехсторонней контактной группы договорились о введении с 00:01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.

Из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау следует, что стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства ВСУ, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе.

Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо утверждает , что в документе "предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа".

На вопрос о том, кто со стороны боевиков будет нести ответственность за нарушение перемирия, Зеленский сказал , что последние договоренности об условиях прекращения огня - "обобщенное заявление", которое в дальнейшем должны конкретизировать на переговорах в минском формате.

Арина Толина

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