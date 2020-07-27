Россия не может гарантировать прекращение огня на Донбассе - Кремль

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал договоренности в Минске важным шагом, но сказал, что гарантировать их соблюдение в РФ не смогут

Россия не считает себя участником войны на Донбассе, а потому не будет гарантировать соблюдение режима прекращения огня. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

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"На уровне нормандского формата" (закрепить эту договоренность - ред.) - это одно дело, а говорить о каких-либо гарантиях со стороны России вряд ли возможно, поскольку "участником конфликта на Юго-Востоке Украины является не Россия", - подчеркнул Песков.

При этом он заявил, что договоренности о бессрочном перемирии на Донбассе - это "существенный и положительный шаг в сторону укрепления взаимного доверия и разрядки напряженности на линии соприкосновения"", но важно, чтобы они полностью соблюдались обеими сторонами конфликта, в число которых, по его словам, Россия не входит.

22 июля участники Трехсторонней контактной группы во время очередного заседания договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня в зоне боевых действий на Донбассе с 27 июля.

26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным, в процессе которого собеседники поприветствовали достижение договоренностей о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе.

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Дарья Мостовая

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