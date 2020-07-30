"Будет более чем полезен". Разумков не против Кравчука на переговорах о Донбассе
30.07.2020, 13:29
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба ВР/Facebook)
Спикер парламента Дмитрий Разумков уверен, что "любые изменения" на минской переговорной площадке должны быть на пользу государству
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков одобряет возможное назначение первого президента Леонида Кравчука руководителем украинской делегации на минских переговорах по Донбассу. Об этом он заявил на брифинге во время поездки в Харьковскую область.
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"Думаю, он будет более чем полезен в этом процессе", - выразил мнение Разумков.
По его словам, 86-летний Кравчук - "человек с большим опытом".
- 28 июля 2020-го второй президент Леонид Кучма вышел из переговорной минской группы. 29 июля глава государства Зеленский сообщил, что в список кандидатов - Кравчук, вице-премьер Резников и еще несколько человек.
- Позднее Кравчук заявил, что ему пока не предлагали возглавить украинскую переговорную группу, но сегодня, 30 июля, он посетит Офис президента.
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