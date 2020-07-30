"Будет более чем полезен". Разумков не против Кравчука на переговорах о Донбассе

Спикер парламента Дмитрий Разумков уверен, что "любые изменения" на минской переговорной площадке должны быть на пользу государству

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков одобряет возможное назначение первого президента Леонида Кравчука руководителем украинской делегации на минских переговорах по Донбассу. Об этом он заявил на брифинге во время поездки в Харьковскую область.

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"Думаю, он будет более чем полезен в этом процессе", - выразил мнение Разумков.

По его словам, 86-летний Кравчук - "человек с большим опытом".

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Евгений Пилипенко

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