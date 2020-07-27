Резников: Дополнительные меры по прекращению огня согласованы с военными

По словам министра, в случае циничного нарушения перемирия военные имеют полное право действовать адекватно

Ведя переговоры о введении режима прекращения огня в трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе, украинская сторона согласовывала с ВСУ дополнительные меры по соблюдению перемирия. Об этом сообщил LIGA.net вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мы, ведя переговоры в ТКГ, согласовывали допмеры с нашими военными. И мы не согласились ни на что такое, что могло бы нарушить состояние обороноспособности или уверенность наших военных", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что есть нормы международного права, которые дают возможность военным чувствовать себя уверенно для принятия быстрых решений. В статье 40 Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях ведения войны сказано: если одна из сторон нарушает перемирие, то другая имеет право на автоматический выход из него и возобновление военных действий.

"Если будет циничное нарушение перемирия, а не одиночный выстрел, то никто не будет думать и ждать. Наши военные имеют полное право действовать адекватно", – заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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