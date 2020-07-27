Резников: Дополнительные меры по прекращению огня согласованы с военными
По словам министра, в случае циничного нарушения перемирия военные имеют полное право действовать адекватно
Ведя переговоры о введении режима прекращения огня в трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе, украинская сторона согласовывала с ВСУ дополнительные меры по соблюдению перемирия. Об этом сообщил LIGA.net вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Мы, ведя переговоры в ТКГ, согласовывали допмеры с нашими военными. И мы не согласились ни на что такое, что могло бы нарушить состояние обороноспособности или уверенность наших военных", – сказал Резников.
Он подчеркнул, что есть нормы международного права, которые дают возможность военным чувствовать себя уверенно для принятия быстрых решений. В статье 40 Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях ведения войны сказано: если одна из сторон нарушает перемирие, то другая имеет право на автоматический выход из него и возобновление военных действий.
"Если будет циничное нарушение перемирия, а не одиночный выстрел, то никто не будет думать и ждать. Наши военные имеют полное право действовать адекватно", – заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
- 22 июля участники Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 27 июля.
- 26 июля враг совершил 13 обстрелов и устроил провокацию.
- 27 июля боевики нарушили перемирие менее чем через час после его начала - штаб ООС.
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