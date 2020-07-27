За день до перемирия. Враг совершил 13 обстрелов и устроил провокацию: детали

Боевики стреляли по украинским позициям, жилым домам и устроили провокацию. Силы ООС готовы дать отпор в случае нарушения перемирия на Донбассе

За день до полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе боевики гибридной армии РФ 13 раз обстреляли украинские позиции и устроили провокацию. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

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Провокация была устроена у Новомихайловки. Оккупанты с помощью противотанковых минометов заминировали украинские позиции противопехотными минами ПОМ-2. Эти мины запрещены Оттавской конвенцией и самоликвидируются в период от четырех до 100 часов.

Подлость провокации состоит в том, что мина может взорваться уже во время перемирия, отмечают в штабе. Такое происшествие может расцениваться либо как обстрел с украинской стороны, либо как подрыв украинских военных на собственных минах – в любом случае как срыв режима прекращения огня.

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Кроме того, за прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по украинским позициям у Водяного, Южного, Широкино, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского, а также обстреляли жилые дома у Авдеевки. Оккупанты использовали реактивные снаряды 122 мм, минометы 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелецкое оружие.

Ранен один украинский военный, погибших, как и пострадавших среди гражданских, нет. Украинские бойцы пять раз открывали ответный огонь. Ситуация на Донбассе остается контролируемой, украинские подразделения готовы дать отпор врагу в случае нарушения перемирия, заверяют в штабе.

22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

Из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау следует , что стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства ВСУ, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе.

25 июля оккупанты 15 раз обстреляли украинские позиции . Бойцы ООС не вели ответный огонь.

Путин поддержал эту договоренность, оба лидера согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима тишины. и глава страны-агрессора РФ Владимир Путин обсуждали грядущее прекращение огня. Вчера президент Владимир Зеленский

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Марк Сировой

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