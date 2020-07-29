Уход Кучмы. Резников cообщил, кто пока будет руководить делегацией Украины в ТКГ

Вице-премьер Алексей Резников отметил, что следующего главу украинской делегации в ТКГ назначит президент Владимир Зеленский

Украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы пока временно возглавит вице-премьер Алексей Резников. Об этом сообщил Резников во время онлайн-дискуссии "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик".

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"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации. Поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами", - отметил он.

По его словам, официально Кучма еще остается главой, пока президент Владимир Зеленский указом не внесет изменения в состав делегации.

"Кто этот человек, это уже определит президент Зеленский. И мы с вами, надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины", - объяснил Резников.

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Арина Толина

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