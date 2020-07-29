ОБСЕ зафиксировала более 100 нарушений в первый день "тишины" на Донбассе

27 июля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 21 взрыв, а также 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия

27 июля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, который был введен с полуночи этого дня. Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 28 июля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"После того, как на заседании ТКГ 22 июля была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00:01 27 июля, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня — все в Донецкой области (включая 21 взрыв, а также 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия). Все эти нарушения режима прекращения огня зафиксировано в период с 09:45 до 11:35 27 июля", - говорится в отчете.

В Луганской области ОБСЕ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.

4 сентября 2019 года украинская сторона заявляла о необходимости возвращения представителей России в СЦКК.

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Пророссийские боевики трижды нарушили перемирие.

Читайте также: 20 минут тишины. Как прошел первый день "перемирия": подробности от военных

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.