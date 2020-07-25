Военные на Донбассе начали подготовку к полному прекращению огня с 27 июля

На каждой позиции украинских военных будут специальные военнослужащие, чтобы контролировать режим прекращения огня

Подразделения Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, которое вступает в действие 27 июля. Об этом заявляет пресс-служба штаба ООС.

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Начиная с 27 июля, на каждой позиции украинских военных специальные военнослужащие будут контролировать прекращение огня. Большинство из них имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН, утверждают в штабе ООС.

Также в штабе подчеркнули, что украинские военные не будут лишены возможностей для самозащиты, как это гарантируется 51 статьей устава ООН.

В штабе отмечают, что четко осознают возможность провокаций со стороны противника с целью сорвать перемирие и напоминают, что за шесть лет войны на Донбассе все предыдущие договоренности позволяли говорить лишь об уменьшении количества обстрелов на ограниченное время, после чего вооруженные формирования России их срывали.

22 июля на очередном заседании Трехсторонней контактной группы договорились о введении с 00:01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.

Из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау следует, что стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства ВСУ, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе.

23 июля президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение о перемирии на Донбассе с 27 июля должно быть подписано лидерами стран нормандского формата.

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Денис Юдин

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