Военные на Донбассе начали подготовку к полному прекращению огня с 27 июля
На каждой позиции украинских военных будут специальные военнослужащие, чтобы контролировать режим прекращения огня
Подразделения Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, которое вступает в действие 27 июля. Об этом заявляет пресс-служба штаба ООС.
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Начиная с 27 июля, на каждой позиции украинских военных специальные военнослужащие будут контролировать прекращение огня. Большинство из них имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН, утверждают в штабе ООС.
Также в штабе подчеркнули, что украинские военные не будут лишены возможностей для самозащиты, как это гарантируется 51 статьей устава ООН.
В штабе отмечают, что четко осознают возможность провокаций со стороны противника с целью сорвать перемирие и напоминают, что за шесть лет войны на Донбассе все предыдущие договоренности позволяли говорить лишь об уменьшении количества обстрелов на ограниченное время, после чего вооруженные формирования России их срывали.
- 22 июля на очередном заседании Трехсторонней контактной группы договорились о введении с 00:01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.
- Из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау следует, что стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства ВСУ, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе.
- 23 июля президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение о перемирии на Донбассе с 27 июля должно быть подписано лидерами стран нормандского формата.
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