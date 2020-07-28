Кыргызы, боснийцы и бразильцы воюют против Украины на Донбассе – прокуратура

Граждане Кыргызстана, Боснии и Герцеговины, Бразилии воюют в составе незаконных вооруженных формирований России на Донбассе

В составе незаконных вооруженных формирований России на Донбассе воюют граждане Кыргызстана, Боснии и Герцеговины, Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Как отмечается, уголовные производства открыты против троих граждан Кыргызстана, пятерых граждан Боснии и Герцеговины и семерых граждан Бразилии, которые, по данным Офиса генпрокурора, с 2014 года и по настоящее время участвуют в вооруженном конфликте против Украины на стороне поддерживаемых РФ боевиков.

Сообщается, что иностранные наемники "служили" в так называемых 14-ом батальоне территориальной обороны "Призрак", 11-ом отдельном мотострелковом полку "Восток", 5-ой отдельной мотострелковой бригаде "Оплот", частной военной компании "Вагнер".

В Офисе генпрокурора напоминают, что в соответствии со ст.47 дополнительного протокола I 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Ранее Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия 20 французов и чилийца в вооруженном конфликте против Украины.

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Наталия Медведева

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