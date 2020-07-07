СБУ расследует участие в войне на Донбассе 20 наемников из Франции

Открыто дело об участии иностранных наемников в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков

Офис генпрокурора открыл уголовное дело по фактам участия иностранных наемников в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков. В частности, расследуется участие 20 граждан Франции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Дело открыто по статьям о попытке незаконного изменения границ Украины, участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, что привело к гибели людей.

Прокуроры установили, что с 2014 года по настоящее время 20 граждан Франции участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

В прокуратуре отметили, что согласно Женевскими конвенциями эти граждане являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генассамблеей ООН 4 декабря 1989 г.

Расследование поручено следователям Главного следственного управления СБУ.

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Вадим Ребрина

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