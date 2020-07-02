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Российского эксперта, читавшего лекции о ЧВК Вагнер, посадили на семь лет

Российского эксперта, читавшего лекции о ЧВК Вагнер, посадили на семь лет - Фото
Наемники ЧВК Вагнера (Фото - пресслужба СБУ)
02.07.2020, 19:52

Владимира Неелова, который рассказывал европейцам о российских частных военных компаниях, суд РФ признал виновным в госизмене

Российского эксперта Владимира Неелова, читавшего в Европе лекции о ЧВК Вагнер и других частных военных компаниях, приговорили к семи годам колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщает rfi со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

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"Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ. Неелов вину признал частично, указав, что не считал передаваемые данные секретными", — сообщили в пресс-службе.

Детали приговора там раскрыть отказались, так как дело слушалось в закрытом режиме.

rfi сообщает, что 28-летнего Неелова арестовали 26 октября 2018 года. Правозащитники заявляли, в СИЗО у Неелова могут возникнуть проблемы.

По данным Фонтанки, Неелов выезжал в Европу с лекциями о частных военных компаниях, как минимум два раза — в Стокгольм осенью 2017 года и в Вену весной 2018-го. Он сотрудничал с некоммерческой организацией Центр стратегической конъюнктуры и выступал за легализацию военных компаний.

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По данным Новой газеты, Неелов был связан с ЧВК Вагнер. В соавторстве в Олегом Валецким, который работал в ЧВК Вагнер, он написал работу про иракскую войну.

В августе 2019 г наемник по имени "Олег", воевавший в составе ЧВК в Сирии, сказал в интервью CNN, что Россия использует ЧВК Вагнера, когда надо действовать немедленно и как можно более скрытно. "Вагнер - инструмент Путина для решения задач силой... Не могу сказать, что это армия в собственном смысле слова, это просто боевой отряд, который сделает все, что скажет Путин", - сказал он.



Вадим Ребрина
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Россия чвк вагнер владимир неелов
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