Гибридная армия РФ на Донбассе обстреляла место встречи СЦКК в Шумах

Потерь от обстрела боевиков среди военнослужащих и представителей СЦКК и ОБСЕ нет

Сегодня в 14:15 российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия украинские позиции около села Шумы. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей ОБСЕ и СЦКК.

В штабе ООС назвали такие действия боевиков сознательной и целенаправленной провокацией и срывом попыток установить мир.

Благодаря оперативности украинской разведки, действия боевиков были спрогнозированы заранее. Удалось обеспечить безопасность как военнослужащих, так и представителей СЦКК и ОБСЕ, сообщили в штабе ООС.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.