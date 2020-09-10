Гибридная армия РФ на Донбассе обстреляла место встречи СЦКК в Шумах
10.09.2020, 16:00
Иллюстративное фото: ЕРА
Потерь от обстрела боевиков среди военнослужащих и представителей СЦКК и ОБСЕ нет
Сегодня в 14:15 российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия украинские позиции около села Шумы. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.
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Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей ОБСЕ и СЦКК.
В штабе ООС назвали такие действия боевиков сознательной и целенаправленной провокацией и срывом попыток установить мир.
Благодаря оперативности украинской разведки, действия боевиков были спрогнозированы заранее. Удалось обеспечить безопасность как военнослужащих, так и представителей СЦКК и ОБСЕ, сообщили в штабе ООС.
- 22 июля трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.
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