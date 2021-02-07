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Кулеба: Видим сумасшедшее сопротивление РФ Крымской платформе, давят на другие страны

07.02.2021, 21:26
Кулеба: Видим сумасшедшее сопротивление РФ Крымской платформе, давят на другие страны - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео МИД)

Чем больше поддержки получает инициатива Украины Крымская платформа, тем сильнее Россия пытается дискредитировать ее. Об этом в интервью Радио Свобода заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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По словам Кулебы, Россия пытается препятствовать участию других стран в саммите по вопросам деоккупации Крыма.

"Они уже опускаются до того, что прямо передают сигналы главам определенных государств и правительств, что если вы поедете на саммит Крымской платформы, то вам будет вот это, это, и это в ответ от нас. Сумасшедшее сопротивление России уже наблюдается!" – рассказал Кулеба.

Денис Юдин
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Россия дмитрий кулеба крымская платформа
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