СБУ заявила о задержании оккупанта Крыма: россиянин занимался милитаризацией полуострова

Служба безопасности Украины заявила о задержании россиянина, который активно помогал оккупантам в незаконной аннексии Крыма. Как сообщает пресс-служба СБУ, он активно занимался милитаризацией полуострова.

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По данным украинской спецслужбы, гражданин РФ приехал на украинский полуостров после оккупации и отвечал за "развитие инфраструктурной отрасли", в том числе для быстрой милитаризации Крыма. Оккупанты обещали ему повышение по службе.

По данным следствия, в 2014-2017 годах россиянин руководил структурами оккупантов на базе захваченных украинских предприятий, помогал в захвате имущества и перевозке грузов Черноморского флота Минобороны РФ.

Также сообщается, что задержанный неоднократно принимал участие в рабочих совещаниях под руководством главаря оккупантов Крыма Сергея Аксенова. На этих встречах, как сообщают в СБУ, фигурант отчитывался о выполнении возложенных на него обязанностей и выдвигал свои предложения по развитию инфраструктурных проектов.

В сентябре 2021-го гражданину РФ сообщили о подозрении по статье о финансировании действий, направленных на изменение конституционного строя и госграниц Украины.

Как уточнил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах, СБУ задержала россиянина на территории Украины, когда тот приехал к родственникам.

В августе 2021-го СБУ сообщила о подозрении в госизмене бывшему "топ-функционеру" Партии регионов. До Революции достоинства он возглавлял один из районов в Херсонской области, а сразу после незаконной аннексии Крыма сбежал на территорию полуострова и всячески способствовал оккупационному режиму.

В сентябре СБУ заявила о разоблачении украинского конструкторского бюро, которое модернизировало энергетические объекты в Крыму.

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Оксана Житнюк

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