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СБУ: Украинское конструкторское бюро модернизировало энергетические объекты в Крыму

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 15:19
СБУ: Украинское конструкторское бюро модернизировало энергетические объекты в Крыму - Фото
Обыски в конструкторском бюро, Днепр (фото - СБУ)

Украинское конструкторское бюро из Днепра, по данным следователей Службы безопасности Украины, занималось модернизацией энергетической инфраструктуры во временно оккупированном Крыму по заказу России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Чтобы обойти украинское законодательство и формально не сотрудничать с оккупантами, бюро создало несколько компаний в РФ, говорят в спецслужбе.

По словам правоохранителей, эти компании были формальным прикрытием: участвовали в тендерах, от их имени заключались соглашения о модернизации энергетических объектов в Крыму.

Бюро получало значительные контракты от правительства РФ, пишут в СБУ. Стоимость лишь одного из них составляла $3,5 млн.

По данным спецслужбы, бюро выполняло работы на объектах АО КрымТЕЦ, Симферопольской ТЕЦ, Камиш-Бурунской ТЕЦ и ТЕЦ Сакских теплосетей.

Во время обысков были изъяты техдокументация о проведении работ в Крыму, карточки российских банков и печати созданных в РФ аффилированных компаний, утверждают правоохранители.

СБУ: Украинское конструкторское бюро модернизировало энергетические объекты в Крыму

СБУ: Украинское конструкторское бюро модернизировало энергетические объекты в Крыму

СБУ: Украинское конструкторское бюро модернизировало энергетические объекты в Крыму

Открыто уголовное дело о финансировании действий, направленных на изменение конституционного строя и госграниц Украины. Планируется сообщить о подозрениях возможным организаторам деятельности бюро.

По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о бюро ТОВ "ДнепроВНИПИэнрегопром". Номер компании из реестра сейчас недоступен, LIGA.net направила ей письменный запрос.

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Марк Сировой
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правительство РФ энергетика Крым сбу конструкторское бюро
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