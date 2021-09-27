СБУ: Украинское конструкторское бюро модернизировало энергетические объекты в Крыму

Украинское конструкторское бюро из Днепра, по данным следователей Службы безопасности Украины, занималось модернизацией энергетической инфраструктуры во временно оккупированном Крыму по заказу России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Чтобы обойти украинское законодательство и формально не сотрудничать с оккупантами, бюро создало несколько компаний в РФ, говорят в спецслужбе.

По словам правоохранителей, эти компании были формальным прикрытием: участвовали в тендерах, от их имени заключались соглашения о модернизации энергетических объектов в Крыму.

Бюро получало значительные контракты от правительства РФ, пишут в СБУ. Стоимость лишь одного из них составляла $3,5 млн.

По данным спецслужбы, бюро выполняло работы на объектах АО КрымТЕЦ, Симферопольской ТЕЦ, Камиш-Бурунской ТЕЦ и ТЕЦ Сакских теплосетей.

Во время обысков были изъяты техдокументация о проведении работ в Крыму, карточки российских банков и печати созданных в РФ аффилированных компаний, утверждают правоохранители.

Открыто уголовное дело о финансировании действий, направленных на изменение конституционного строя и госграниц Украины. Планируется сообщить о подозрениях возможным организаторам деятельности бюро.

По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о бюро ТОВ "ДнепроВНИПИэнрегопром". Номер компании из реестра сейчас недоступен, LIGA.net направила ей письменный запрос.

Сегодня сообщалось, что украинский суд арестовал 12 самолетов российского авиаперевозчика, а также четыре судна из-за рейсов во временно оккупированный Крым.

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Марк Сировой

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