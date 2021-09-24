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Донбасс. Бывших военных ВСУ и сотрудника СБУ подозревают в пытках проукраинских пленных

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 15:06
Донбасс. Бывших военных ВСУ и сотрудника СБУ подозревают в пытках проукраинских пленных - Фото
Фото: Александр Ермоченко/ЕРА

Двух бывших военнослужащих ВСУ и бывшего сотрудника СБУ подозревают в издевательствах над пленными в Донецком телецентре. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, после оккупации бывшие украинские силовики перешли на сторону боевиков и присоединились к террористической организации ДНР. 

С апреля 2014 года по май 2015 подозреваемые жестоко обращались с пленниками, которые имели проукраинские взгляды, сообщают в ОГП. Заложников держали в незаконной тюрьме в захваченном боевиками Донецком телецентре: их пытали, систематически избивали и удерживали в нечеловеческих условиях без медпомощи и питания.

Бывшим военным ВСУ и сотруднику СБУ заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданскими лицами и участии в террористической организации, говорят в прокуратуре.

В ОГП считают, что подозреваемые нарушили нормы международного права, предусмотренные Женевскими конвенциями. Решается вопрос об объявлении их в розыск.

  • 15 сентября 2021-го сообщалось, что на Донбассе при попытке пересечения линии разграничения украинские военные задержали боевика ДНР. В ряды оккупантов он вступил в 2016 году, а "службу" проходил в Донецке механиком-водителем танка. Он рассказал о россиянах в подразделениях боевиков и массовом употреблении наркотиков. 
  • 20 сентября СБУ заявила, что задержала боевика террористической организации ЛНР, который в 2014 году штурмовал и захватывал здание управления СБУ в Луганской области.
  • 21 сентября года СБУ сообщила о подозрении боевику ДНР, который, по данным следствия, причастен к обстрелам позиций украинских военнослужащих на Донбассе.

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Елизавета Кумбер
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