Донбасс. Бывших военных ВСУ и сотрудника СБУ подозревают в пытках проукраинских пленных

Двух бывших военнослужащих ВСУ и бывшего сотрудника СБУ подозревают в издевательствах над пленными в Донецком телецентре. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, после оккупации бывшие украинские силовики перешли на сторону боевиков и присоединились к террористической организации ДНР.

С апреля 2014 года по май 2015 подозреваемые жестоко обращались с пленниками, которые имели проукраинские взгляды, сообщают в ОГП. Заложников держали в незаконной тюрьме в захваченном боевиками Донецком телецентре: их пытали, систематически избивали и удерживали в нечеловеческих условиях без медпомощи и питания.

Бывшим военным ВСУ и сотруднику СБУ заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданскими лицами и участии в террористической организации, говорят в прокуратуре.

В ОГП считают, что подозреваемые нарушили нормы международного права, предусмотренные Женевскими конвенциями. Решается вопрос об объявлении их в розыск.

15 сентября 2021-го сообщалось, что на Донбассе при попытке пересечения линии разграничения украинские военные задержали боевика ДНР. В ряды оккупантов он вступил в 2016 году, а "службу" проходил в Донецке механиком-водителем танка. Он рассказал о россиянах в подразделениях боевиков и массовом употреблении наркотиков.

20 сентября СБУ заявила, что задержала боевика террористической организации ЛНР, который в 2014 году штурмовал и захватывал здание управления СБУ в Луганской области.

21 сентября года СБУ сообщила о подозрении боевику ДНР, который, по данным следствия, причастен к обстрелам позиций украинских военнослужащих на Донбассе.

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Елизавета Кумбер

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