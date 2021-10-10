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"В лучших традициях СССР". Оккупанты Крыма отправили Джелялова в психбольницу – Джапарова

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2021, 16:09
Нариман Джелялов (Скриншот видео Youtube/Телеканал Дом

Оккупанты Крыма отправили в психбольницу захваченного крымскотатарского активиста, заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова, которому после участия в Крымской платформе начали "шить" дело о диверсии на газопроводе в Симферополе. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

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Она сообщила, что во временно оккупированном Крыму Наримана Джелялова безосновательно и принудительно направили в стационар психиатрической клиники для прохождения так называемой психолого-психиатрической экспертизы, которая продлится более 20 дней.

Такие действия оккупантов Джапарова назвала "каральной практикой в лучших советских традициях".

Адвокат Джелялова Николай Полозов отметил, что ранее его подзащитный отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не имелось. Полозов подчеркнул: согласно российскому законодательству, назначение экспертизы обязательно, если возникает сомнение во вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве.

"В лучших традициях СССР". Оккупанты Крыма отправили Джелялова в психбольницу – Джапарова

"В лучших традициях СССР". Оккупанты Крыма отправили Джелялова в психбольницу – Джапарова

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Оксана Житнюк
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