"В лучших традициях СССР". Оккупанты Крыма отправили Джелялова в психбольницу – Джапарова
Оккупанты Крыма отправили в психбольницу захваченного крымскотатарского активиста, заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова, которому после участия в Крымской платформе начали "шить" дело о диверсии на газопроводе в Симферополе. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.
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Она сообщила, что во временно оккупированном Крыму Наримана Джелялова безосновательно и принудительно направили в стационар психиатрической клиники для прохождения так называемой психолого-психиатрической экспертизы, которая продлится более 20 дней.
Такие действия оккупантов Джапарова назвала "каральной практикой в лучших советских традициях".
Адвокат Джелялова Николай Полозов отметил, что ранее его подзащитный отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не имелось. Полозов подчеркнул: согласно российскому законодательству, назначение экспертизы обязательно, если возникает сомнение во вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве.
- 4 сентября 2021-го в Крыму оккупанты провели рейды против крымских татар, были схвачены в том числе братья Ахтемовы и Джелялов. После похищений родственники и активисты пытались узнать о судьбе соотечественников в Симферополе, силовики оккупантов начали их"паковать". Около 40 человек похитили и отпустили только в ночь на 5 сентября.
- Президент Владимир Зеленский и МИД заявили, что так Россия мстит за Крымскую платформу – саммит в Киеве с 46 странами и организациями по деоккупации полуострова.
- По данным МИД, оккупанты приписывают Джелялову и Ахтемовым "диверсию", их могут бросить в тюрьму на срок от 10 до 15 лет.
- 10 сентября адвокат Джелялова сообщил, что российские оккупанты "переквалифицировали дело" его подзащитного – теперь они приписывают ему совершение диверсии вместо пособничества.
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