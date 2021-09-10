Оккупанты "ужесточили обвинение" захваченному замглаве Меджлиса – адвокат

Российские оккупанты "переквалифицировали дело" захваченного крымскотатарского активиста, заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова – теперь они приписывают ему совершение диверсии вместо пособничества. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

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По данным адвоката, Джелялову предъявили обвинение в совершении диверсии.

"Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение", – написал Полозов.

По его словам, оккупанты провели допрос Джелялова, но он отказался давать показания.

Полозов рассказал, что замглавы Меджлиса содержат в СИЗО Симферополя в двухместной камере с фигурантом дела Свидетелей Иеговы.

Он отметил, что здоровье Джелялова удовлетворительное, настроение позитивное.

"Условия содержания и отношения персонала СИЗО удовлетворительные. Единственное, камера не оборудована холодильником, что затрудняет хранение продуктов питания, и не до конца закрывается окно, что с понижением температуры может стать проблемой", – отметил адвокат.

Наталия Медведева

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