Оккупанты "ужесточили обвинение" захваченному замглаве Меджлиса – адвокат
Российские оккупанты "переквалифицировали дело" захваченного крымскотатарского активиста, заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова – теперь они приписывают ему совершение диверсии вместо пособничества. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.
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По данным адвоката, Джелялову предъявили обвинение в совершении диверсии.
"Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение", – написал Полозов.
По его словам, оккупанты провели допрос Джелялова, но он отказался давать показания.
Полозов рассказал, что замглавы Меджлиса содержат в СИЗО Симферополя в двухместной камере с фигурантом дела Свидетелей Иеговы.
Он отметил, что здоровье Джелялова удовлетворительное, настроение позитивное.
"Условия содержания и отношения персонала СИЗО удовлетворительные. Единственное, камера не оборудована холодильником, что затрудняет хранение продуктов питания, и не до конца закрывается окно, что с понижением температуры может стать проблемой", – отметил адвокат.
- Утром 4 сентября оккупанты пришли с обысками и схватили замглавы Меджлиса Наримана Джелялова, назвав его "диверсантом и пособником".
- 6 сентября оккупанты на два месяца арестовали Джелялова.
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