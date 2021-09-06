Оккупанты на два месяца арестовали замглавы Меджлиса – Чубаров

Российские оккупанты в Симферополе на два месяца арестовали замглавы Меджлиса Наримана Джелялова. Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По информации Чубарова, оккупанты намерены держать Джелялова за решеткой до 4 ноября 2021 года – на период "следствия".

Утром 4 сентября российские оккупанты в Крыму схватили Джелялова. Также утром 3 сентября сотрудники ФСБ схватили Эльдара Одаманова, ночью 4 сентября – Азиза и Асана Ахтемовых и Шевкета Усеинова. По словам президента Владимира Зеленского, это реакция РФ на Крымскую платформу.

6 августа первая замминистра МИД Эмина Джапарова сообщила, что оккупанты могут бросить Джелялова в тюрьму на срок от 10 до 15 лет. Ему приписывают "диверсию" – повреждение газопровода.

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Наталия Медведева

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