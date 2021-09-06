"Карательный рейд". США требуют от России освободить замглавы Меджлиса и крымских татар

США требуют от РФ немедленно освободить похищенных российскими оккупантами в Крыму замглавы Меджлиса Наримана Джелялова и других крымских татар. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

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"США решительно осуждают задержание 4 сентября замглавы Меджлиса крымских татар Наримана Джелялова и по меньшей мере 45 других крымских татар российскими оккупационными властями в Крыму. Мы требуем у российских оккупационных властей немедленно освободить их", – говорится в заявлении.

США называют эти события последним актом "в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер" против Меджлиса и его руководства, которое подвергается репрессиям за сопротивление попытке России аннексировать Крым.

В Госдепе также напомнили: США подтвердили на саммите Крымской платформы, что Крым – это Украина, и Соединенные Штаты непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

В конце прошлой недели в Крыму оккупанты провели рейды против крымских татар, был схвачен и Джелялов. После похищений родственники и активисты пытались узнать о судьбе соотечественников в Симферополе, силовики оккупантов начали их"паковать". Около 40 человек похитили и отпустили только в ночь на 5 сентября.

Президент Владимир Зеленский и Министерство иностранных дел заявили, что так Россия мстит за Крымскую платформу – саммит в Киеве с 46 странами и организациями по деоккупации полуострова.

По данным МИД, оккупанты приписывают Джелялову "диверсию" и могут бросить его в тюрьму на срок от 10 до 15 лет.

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Марк Сировой

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