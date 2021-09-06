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"Карательный рейд". США требуют от России освободить замглавы Меджлиса и крымских татар

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 07:18
Нариман Джелял (фото - Nariman Dzhelyal, Facebook)

США требуют от РФ немедленно освободить похищенных российскими оккупантами в Крыму замглавы Меджлиса Наримана Джелялова и других крымских татар. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

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"США решительно осуждают задержание 4 сентября замглавы Меджлиса крымских татар Наримана Джелялова и по меньшей мере 45 других крымских татар российскими оккупационными властями в Крыму. Мы требуем у российских оккупационных властей немедленно освободить их", – говорится в заявлении.

США называют эти события последним актом "в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер" против Меджлиса и его руководства, которое подвергается репрессиям за сопротивление попытке России аннексировать Крым.

В Госдепе также напомнили: США подтвердили на саммите Крымской платформы, что Крым – это Украина, и Соединенные Штаты непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Читайте также: Россия давила на некоторых участников Крымской платформы на уровне лидеров – Зеленский

Марк Сировой
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Крым крымские татары госдеп фсб меджлис нариман джелял
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