UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коллаборанты пытаются связаться со спецслужбами Украины, чтобы спастись – мэр Мелитополя

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 17:59
Коллаборанты пытаются связаться со спецслужбами Украины, чтобы спастись – мэр Мелитополя - Фото
Коллаборанты из Запорожской области (Фото - СБУ)

После гибели нескольких коллаборантов на временно оккупированных территориях Украины, их подельники пытаются связаться со спецслужбами Украины, чтобы "договориться". Об этом сообщил в эфире национального телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, который пребывает на свободной территории Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Федоров сказал, что Украина делает максимум для того, чтобы коллаборанты были осведомлены о печальной судьбе им подобных. По его словам, из-за этого коллаборанты чувствуют себя "очень плохо".

"Есть такая знаковая примета – когда кто-то из них пострадает, начинается целая волна звонков. Например, когда пострадал организатор "референдума", другие коллаборанты, которые соглашались помогать проведению "рефрендума", начинали звонить в силовые структуры, и говорить, что они больше не будут принимать в этом участия и что об этом нужно сообщить силам сопротивления", – сказал Федоров.

По его словам, спецслужбы "очень внимательно изучают такие предложения", но все дальнейшее зависит от того, насколько "добросовестно" коллаборанты будут с ними сотрудничать. 

Читайте также: 10 друзей Путина. Неудачники, охотники за деньгами: кто и почему становится коллаборантами

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
спецслужбы мелитополь коллаборанты Иван Федоров
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 