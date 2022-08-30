Коллаборанты пытаются связаться со спецслужбами Украины, чтобы спастись – мэр Мелитополя

После гибели нескольких коллаборантов на временно оккупированных территориях Украины, их подельники пытаются связаться со спецслужбами Украины, чтобы "договориться". Об этом сообщил в эфире национального телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, который пребывает на свободной территории Украины.

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Федоров сказал, что Украина делает максимум для того, чтобы коллаборанты были осведомлены о печальной судьбе им подобных. По его словам, из-за этого коллаборанты чувствуют себя "очень плохо".

"Есть такая знаковая примета – когда кто-то из них пострадает, начинается целая волна звонков. Например, когда пострадал организатор "референдума", другие коллаборанты, которые соглашались помогать проведению "рефрендума", начинали звонить в силовые структуры, и говорить, что они больше не будут принимать в этом участия и что об этом нужно сообщить силам сопротивления", – сказал Федоров.

По его словам, спецслужбы "очень внимательно изучают такие предложения", но все дальнейшее зависит от того, насколько "добросовестно" коллаборанты будут с ними сотрудничать.

24 августа во временно оккупированной Михайловке взорвался в автомобиле местный гауляйтер россиян Иван Сушко.

29 августа Следком РФ заявил о смерти коллаборациониста – бывшего нардепа IX созыва Верховной Рады Алексея Ковалева.

СБУ сообщила о подозрении Андрею Шевчику, который добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами и стал гауляйтером Энергодара.

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Сергей Бережной

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