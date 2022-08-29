Telegram-каналы, СМИ и коллаборанты пишут, что убит предатель Ковалев. Подтверждений нет

По неподтвержденной официально информации, в собственном доме во временно оккупированной Россией Голой Пристани Херсонской области якобы убит коллаборационист – бывший нардеп IX созыва Верховной Рады Алексей Ковалев. Об этом написал в Telegram другой предатель, также экс-нардеп Олег Царев, и российский ресурс Baza.

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Украинские спецслужбы проверяют информацию, сообщил LIGA.net источник в правоохранительных органах.

Первые сообщения о возможной смерти пособника врага появились вечером 28 августа в анонимных Telegram-каналах, связанных с оккупантами, а также в посте депутата Херсонской ОВА Сергея Хланя, который заявил, что это будто бы произошло в Железном Порту, но отметил, что информация "нуждается в уточнении".

В течение нескольких часов после этого о смерти экс-нардепа написало большинство украинских СМИ.

В качестве "подтверждения" многие ссылались на пост военного репортера Андрея Цаплиенко, который перепостил сообщение Хланя и скриншот с Telegram-канала Х***ый Херсон, и написал, что "об этом сейчас говорят многие источники на оккупированной и контролируемой территории".

В сети сначала появилось, что Ковалеву "перерезали шею", потом – просто "зарезан", затем – что "застрелен".

Называлось также разное время предполагаемого покушения – то 15:00, то 19:00.

Другие коллаборанты на захваченном РФ юге Украины, которые почти всегда в соцсетях пишут о покушениях на своих подельников в этой войне, на этот раз отмалчиваются, равно как и основные пропагандистские ресурсы россиян вроде РИА Новости, ТАСС или Интерфакс, хотя чаще всего они оперативно сообщают такую информацию со ссылкой на "региональные власти" – то есть, ставленников Кремля в оккупации.

На полдень 29 августа никто из украинских чиновников и политиков, которые ранее не были замечены в распространении недостоверной информации, не решился написать о смерти Ковалева как о свершенном факте.

Пишущий об аграрном бизнесе сайт Latifundist сослался утром на кого-то в окружении Ковалева: "Да, правда. В 19:00 его ликвидировали", – якобы сказал собеседник издания.

В Вaza написали утром 29 августа, что "тело с огнестрельным ранением в голову обнаружила мать", а "неизвестные нанесли ножевое ранение в шею и 38-летней девушке, которая была вместе с Ковалевым", и дает, что коллаборанта "расстреляли из помпового ружья".

В 10:31 утра Царев заявил, что "Алексея Ковалева, к сожалению, действительно убили. Его супруга тоже погибла".

Информация о смерти коллаборациониста все еще требует подтверждения официальными лицами.

22 июля Ковалев пережил покушение при подрыве автомобиля, что подтверждал глава ГУР Кирилл Буданов.

О том, что Ковалева коллеги подозревают в госизмене, сообщила 28 апреля 2022 года глава СН Елена Шуляк.

Журналисты сообщили, что с первых дней большой войны он не выходил на связь и пребывал в оккупации.

8 июня он объявился в Херсоне и заявил, что "Россия здесь навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит".

Евгений Пилипенко

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