Помог украсть зерно. Гауляйтер Энергодара получил подозрение по трем статьям – СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрении депутату Энергодарского городского совета Запорожской области, который добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами и стал гауляйтером Энергодара. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как известно, ставленник оккупантов в Энергодаре – Андрей Шевчик.

Сотрудники спецслужбы установили, что Шевчик работал над установлением оккупационного режима, выдавал преступные распоряжения, которые позволили оккупантам забирать активы украинского бизнеса на временно оккупированных территориях.

СБУ ведет расследование по факту масштабного присвоения оккупационным режимом имущества крупных украинских сельхозпроизводителей Каменско-Днепровского района и Энергодара более чем на 1,89 млрд грн.

В ходе досудебного расследования установлено, что гауляйтер Энергодара создал псевдоадминистрацию города, в состав которой "ввел" представителей незаконных военных формирований и военнослужащих из России.

17 мая 2022 Шевчик издал распоряжение об обязательной передаче (конфискации) оккупационным властям имущества и зерновой продукции предприятий АПК.

В результате почти 140 000 тонн украинского зерна было изъято у законных владельцев и вывезено на временно оккупированную территорию Крыма и в порты в Краснодарском крае России.

Шевчику сообщено о подозрении по трем статьям уголовного кодекса: коллаборационная деятельность; пособничество государству-агрессору; нарушение законов и обычаев войны.

27 марта депутат горсовета временно оккупированного Россией Энергодара в Запорожской области, член партии ОПЗЖ Андрей Шевчик пошел на сотрудничество с захватчиками и создал "народный совет".

22 мая в Энергодаре произошел взрыв, в результате которого Шевчик получил ранения.

Читайте также: В России официально подтвердили смерть предателя Украины Ковалева

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.