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Оккупанты показали своего ставленника в захваченном Энергодаре: коллаборант – из ОПЗЖ

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 15:40
Оккупанты показали своего ставленника в захваченном Энергодаре: коллаборант – из ОПЗЖ - Фото
Андрей Шевчик (скриншот c Andruha_Smile Production)

Депутат горсовета временно оккупированного Россией Энергодара в Запорожской области пошел на сотрудничество с захватчиками и создал "народный совет". Мэр города Дмитрий Орлов предупредил в Telegram, что это – структура пособников врага.

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Коллаборационист Андрей Шевчик ранее, до запрета ее деятельности в Украине, состоял в пророссийской партии ОПЗЖ.

На кадрах, которые появились в сети ранее 27 марта, он объявил о создании "совета самоорганизации города" и решении управлять Энергодаром в роли "председателя совета". Россияне предлагали ему "возглавить" оккупационную власть еще около 10 дней назад.

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"Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый "народный совет" во главе с Андреем Владимировичем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины", – подчеркнул Орлов.

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Евгений Пилипенко
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госизмена оккупация коллаборационизм пособничество предательство Энергодар Андрей Шевчик
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