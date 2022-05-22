"Били прицельно". В Энергодаре раздался взрыв: ранен ставленник оккупантов из ОПЗЖ

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области произошел взрыв, в результате которого ранения получил коллаборационист из ОПЗЖ Андрей Шевчик. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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Взрыв произошел утром 22 мая на ул. Курчатова.

"Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение того, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники", – сообщил Орлов.

По данным мэра, Шевчика и охранников госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Никто из жителей подъезда при взрыве не пострадал.

"Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно", – заявил Орлов.

16 мая Запорожская ОВА сообщала, что оккупанты получили указание готовить Энергодар к псевдореферендуму. Цель – окончательно присоединить Запорожскую АЭС к Росатому, чтобы уничтожить энергетическую систему Украины.

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Оксана Житнюк

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