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"Били прицельно". В Энергодаре раздался взрыв: ранен ставленник оккупантов из ОПЗЖ

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 12:32
Андрей Шевичк

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области произошел взрыв, в результате которого ранения получил коллаборационист из ОПЗЖ Андрей Шевчик. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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Взрыв произошел утром 22 мая на ул. Курчатова.

"Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение того, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники", – сообщил Орлов.

По данным мэра, Шевчика и охранников госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Никто из жителей подъезда при взрыве не пострадал.

"Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно", – заявил Орлов.

"Били прицельно". В Энергодаре раздался взрыв: ранен ставленник оккупантов из ОПЗЖ

"Били прицельно". В Энергодаре раздался взрыв: ранен ставленник оккупантов из ОПЗЖ
  • 16 мая Запорожская ОВА сообщала, что оккупанты получили указание готовить Энергодар к псевдореферендуму. Цель – окончательно присоединить Запорожскую АЭС к Росатому, чтобы уничтожить энергетическую систему Украины.

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Оксана Житнюк
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коллаборант взрыв Энергодар Андрей Шевчик
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