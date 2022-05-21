ВСУ в связке с партизанами уничтожили под Мелитополем "глушилки" и артиллерию россиян
Силы обороны Запорожской области вместе с бойцами движения сопротивления вблизи временно оккупированного Россией Мелитополя уничтожили радиолокационные станции захватчиков. Об этом сообщила в Telegram местная областная военная администрация.
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Россияне глушили с помощью этих РЛС связь и проводили разведку.
Также "благодаря слаженным действиям с партизанами" украинские войска уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии.
По данным ЗапОВА, на это захватчики ответили усилением контроля на блокпостах и проверками не только частных авто, но и общественного транспорта в Мелитополе.
Кроме того, коллаборант Евгений Балицкий в Мелитополе "распорядился" с 20 мая для расчетов использовать как гривню, так и рубли, а безналичные расчеты проводить только в рублях. Предатель также "утвердил" курс валют: 2 рубля за 1 гривню, уточили в областной администрации.
- 30 апреля в Энергодаре оккупанты ввели в обращение российские рубли.
- 11 мая стало известно, что Россия украла скифское золото из музея в оккупированном Мелитополе.
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