ВСУ в связке с партизанами уничтожили под Мелитополем "глушилки" и артиллерию россиян

Силы обороны Запорожской области вместе с бойцами движения сопротивления вблизи временно оккупированного Россией Мелитополя уничтожили радиолокационные станции захватчиков. Об этом сообщила в Telegram местная областная военная администрация.

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Россияне глушили с помощью этих РЛС связь и проводили разведку.

Также "благодаря слаженным действиям с партизанами" украинские войска уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии.

По данным ЗапОВА, на это захватчики ответили усилением контроля на блокпостах и ​​проверками не только частных авто, но и общественного транспорта в Мелитополе.

СПРАВКА. Большая часть Запорожской области (юг и частично центр) на 21 мая временно оккупирована Россией, враг безуспешно . Большая часть Запорожской области (юг и частично центр) на 21 мая временно оккупирована Россией, враг безуспешно пытался развивать наступление в северном направлении на Орехов и в западном на Гуляйполе.

Кроме того, коллаборант Евгений Балицкий в Мелитополе "распорядился" с 20 мая для расчетов использовать как гривню, так и рубли, а безналичные расчеты проводить только в рублях. Предатель также "утвердил" курс валют: 2 рубля за 1 гривню, уточили в областной администрации.

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Евгений Пилипенко

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