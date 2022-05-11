Россия украла скифское золото из музея в оккупированном Мелитополе

Российские оккупационные силы украли скифское золото, хранившееся в Мелитопольском краеведческом музее. Служба безопасности Украины открыла по этому факту уголовное производство, сообщил во вторник Офис генпрокурора.

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"В апреле 2022 года военные и представители оккупационной администрации государства-агрессора похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, что обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия" .

Кражу квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Большая часть Запорожской области (юг и частично центр) на 10 мая временно оккупирована Россией, враг пытается развивать наступление в северном направлении Орехов и в западном Гуляйполе.

Андрей Водяный

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