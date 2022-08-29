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В России официально подтвердили смерть предателя Украины Ковалева

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 17:38
В России официально подтвердили смерть предателя Украины Ковалева - Фото
Алексей Ковалев (Фото: Facebook Юрия Соболевского)

29 августа следственный комитет России заявил о смерти коллаборациониста – бывшего нардепа IX созыва Верховной Рады Алексея Ковалева. Об этом сообщает пресс-служба следкома РФ.

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Российские оккупанты заявили, что Ковалев умер в результате огнестрельного ранения, в него стреляли "по месту жительства" 28 августа. Насчет сожительницы предателя не уточняют, жива она или нет – пишут только, что стала "жертвой".

В России официально подтвердили смерть предателя Украины Ковалева
  • О том, что Ковалева коллеги подозревают в госизмене, сообщила 28 апреля 2022 года глава СН Елена Шуляк.
  • Журналисты сообщили, что с первых дней большой войны он не выходил на связь и пребывал в оккупации.
  • 8 июня он объявился в Херсоне и заявил, что "Россия здесь навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит".
  • 22 июля Ковалев пережил покушение при подрыве автомобиля, что подтверждал глава ГУР Кирилл Буданов.

Читайте также профайл на Ковалева и других предателей: 10 друзей Путина. Неудачники, охотники за деньгами: кто и почему становится коллаборантами

Наталия Медведева
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предатель коллаборационизм Алексей Ковалев
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