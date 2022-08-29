В России официально подтвердили смерть предателя Украины Ковалева

29 августа следственный комитет России заявил о смерти коллаборациониста – бывшего нардепа IX созыва Верховной Рады Алексея Ковалева. Об этом сообщает пресс-служба следкома РФ.

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Российские оккупанты заявили, что Ковалев умер в результате огнестрельного ранения, в него стреляли "по месту жительства" 28 августа. Насчет сожительницы предателя не уточняют, жива она или нет – пишут только, что стала "жертвой".

О том, что Ковалева коллеги подозревают в госизмене, сообщила 28 апреля 2022 года глава СН Елена Шуляк.

Журналисты сообщили, что с первых дней большой войны он не выходил на связь и пребывал в оккупации.

8 июня он объявился в Херсоне и заявил, что "Россия здесь навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит".

22 июля Ковалев пережил покушение при подрыве автомобиля, что подтверждал глава ГУР Кирилл Буданов.

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Наталия Медведева

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