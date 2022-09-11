Гайдай – коллаборантам, бегущим из Луганщины: Как в 2014-м не будет, наказание неизбежно

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай обратился к местным коллаборантам, которые радовались приходу российских войск и сотрудничали с армией РФ. Он заявил, что уже не 2014 год, и наказание будет неизбежным для всех предателей.

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Гайдай отметил, что сейчас продолжаются ожесточенные бои в Изюме Харьковской области и возле Лимана Донецкой области. Глава ОВА прогнозирует, что после освобождения этих населенных пунктов начнется "большое контрнаступление" в Луганской области – совсем рядом Сватово, Кременная, Рубежное.

Он рассказал, что украинские партизаны уже поднимают государственные флаги во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области.

"Оккупанты бегут, им уже не до украинских флагов. Коллаборанты боятся их снимать. Они понимают, что наказание неизбежно. Я настаиваю и сейчас четко хочу обозначить, что повторения 2014 года не будет. Мы сейчас начинаем пересматривать видео- и фотоматериалы, как в Лисичанске растягивали огромную трехцветную тряпку. Мы четко понимаем, кто добровольно согласился сотрудничать с оккупантами, какие мэры пошли на сотрудничество, кто был назначен прокурорами, судьями, кто конкретно предал Украину", – заявил Гайдай.

Также, по его словам, есть информация о тех, кто "почти за руку" заводил оккупантов в квартиры проукраинских активистов, кто помогал армии РФ находить волонтеров и семьи украинских военнослужащих, после чего россияне отбирали у них имущество и жилье, пытали и репрессировали.

"И если кто-то из этой колонны в 12 км, которая сейчас стоит на выезд в сторону РФ из Станицы Луганской, если кто-то из этих коллаборантов и предателей считает, что через определенное время – месяц, два, полгода или год – они смогут спокойно вернуться, и никто о них не вспомнит, то единственное место, куда вы сможете вернуться, это в учреждения, где сможете до конца жизни подумать о своих поступках", – заявил Гайдай.

Он добавил, что "никто никого не забудет и не простит", и наказание для коллаборантов будет, где бы они не находились – как для тех, кто помогал оккупантам с 2014-го, так и "присоединившимся" после 24 февраля 2022-го.

Вчера в сети появилось видео многокилометровой очереди на приграничном участке шоссе Р-79, которое идет от Купянска в сторону российской Логачевки.

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Оксана Житнюк

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