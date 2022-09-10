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На Донбассе убегающие от наступления ВСУ устроили очередь на границе с Россией – видео

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 20:17
На Донбассе убегающие от наступления ВСУ устроили очередь на границе с Россией – видео - Фото
Российские военнопленные (фото – открытые источники)

На приграничном участке шоссе Р-79, которое идет от Купянска в сторону российской Логачевки, образовалась многокилометровая автомобильная очередь из тех, кто хочет сбежать на территорию России от наступления ВСУ. Снятое россиянами видео с этой трассы публикует Telegram СтратКом ЗСУ.

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Комментирующий видео голос утверждает, что автомобили в очереди "стоят уже несколько суток", а люди в них остались без воды и продуктов.

Из сказанного можно сделать вывод, что пограничный пункт для выезда на территорию страны-агрессора перегружен из-за количества граждан России, желающих выехать за пределы Украины. 

Сегодня Михаил Подоляк сказал, что "у России еще остается немного времени, чтобы уйти из Украины добровольно". 

  • Зеленский объявил, что ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. 
  • По данным разведки, оккупанты понесли значительные потери на Харьковском направлении, раненых военных и поврежденную технику они пытаются эвакуировать в районы Ольховатки и Бородоярского.
Сергій Бережний
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наступление ВСУ
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