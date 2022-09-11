Контрнаступление ВСУ повернуло на север Харьковщины. До границы 50 км – Залужный

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что контрнаступление украинской армии повернуло на север Харьковской области.

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"Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3000 кв. км возвращено под контроль Украины. На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу остается 50 км", – говорится в его заявлении в соцсетях.

Залужный также сообщил об освобождении четырех сел на юго-восточной окраине Балаклеи – Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.

Там удалось захватить большое количество боеприпасов и российской техники.

"Увлечение мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволило развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск. Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Имею честь сражаться плечом к плечу с вами", – заявил Залужный.

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Андрій Водяний

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