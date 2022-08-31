"И мэры, и народные депутаты". Данилов ответил, с кем работала контрразведка за связи с РФ

Контрразведка работала со многими представителями власти по вопросу их возможной связи с Россией. Об этом сказал секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью 1+1, отвечая на вопрос о данных разведки о действующих представителях власти, которых россияне планировали использовать в "переходном правительстве", надеясь захватить Украину.

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"Что касается информации по депутатам, которая есть на сегодняшний день, то я могу сказать, что очень много вопросов не только к депутатам, которые в этой Раде, но и которые были до этого. Просто много фамилий мы не знаем тех людей, с которыми отработала наша контрразведка", – сказал Данилов.

Он пообещал, что через некоторое время общество узнает об этом.

"И, еще раз подчеркиваю, пройдет время и вы узнаете очень много. Это были и мэры, и народные депутаты, и много других людей, фамилии которых были на всех... на экранах", – сказал секретарь СНБО.

На уточнение, нет ли вопросов к тем депутатам, которые сейчас работают в Верховной Раде и принимают решения, Данилов ответил: "В том, что касается отдельных личностей – давайте подождем".

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Наталия Медведева

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