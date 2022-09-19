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Синегубов о коллаборантах на освобожденных территориях: У СБУ будет работа на пару лет

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 17:07
Синегубов о коллаборантах на освобожденных территориях: У СБУ будет работа на пару лет - Фото
Олег Синегубов (скриншот с видео)

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов заявил, что на освобожденных территориях области осталось много коллаборантов. В интервью Украинской правде чиновник сказал, что Украина должна проявить принципиальность по отношению к этим людям и привлечь их к ответственности.

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"Они есть, и много, в каждом населенном пункте. Те, кто встречал, кормил, ходил, показывал проукраинских людей. И надо проявить принципиальность, чтобы не повторился 2014 год – кто против Украины, то ему здесь не место. Скажу так: Службе безопасности на несколько лет будет над чем работать. Сейчас есть около сотни производств за госизмену, но это – капля в море", – сказал Синегубов.

Он добавил, что в руководстве области таких людей не было – есть только одно производство по бывшему председателю облуправления СБУ.

"Со всеми остальными мы работали на удержание региона", – сказал он.

Андрій Водяний
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сбу харьковская область коллаборационизм олег синегубов коллаборанты
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