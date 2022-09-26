Главный "вор в законе" Одессы скончался. Его банда обезврежена – СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о смерти "вора в законе" Антимоза Кухилавы, известного как Антимос и Антик, и ликвидации его банды.

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Уроженцу Грузии Антимосу было 65 лет, его "короновали" на "вора в законе" еще в конце 1970-х годов. В 2017 году тогдашний начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин говорил, что Антимос – главный "вор в законе" в Одессе.

В мае 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против "воров в законе" и криминальных авторитетов, поэтому своей преступной организацией в Одессе он руководил, по данным СБУ, с территории одной из стран Ближнего Востока.

По оперативным данным, участники банды Антимоса могут быть причастны к разбойным нападениям, а также похищению и пыткам людей с целью получения выкупа.

Также они терроризировали жителей юга Украины и выбивали деньги из местных предпринимателей. Если они отказывались платить дань, к ним применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

В рамках расследования одного из таких случаев – вымогательство $200 000 у одесского предпринимателя – СБУ и задержала подозреваемых.

Задержаны трое активных участников банды, один из которых оказался действующим сотрудником одного из правоохранительных органов.

Задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой), делом занимается следственное управление Национальной полиции в Одесской области.

В июне 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2513 о преступных сообществах и "ворах в законе".

В феврале 2021 года в Украине впервые сообщили о подозрении по статьям о "ворах в законе".

Андрій Водяний

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