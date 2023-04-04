Одесская область. "Шахеды" прилетели в одно из предприятий, вспыхнул пожар — ОВА
04.04.2023, 07:23
Мобильная группа ПВО (Фото: Нацгвардия)
Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 ударили по одному из промышленных предприятий в Одесской области ночью 4 апреля. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, 13 БПЛА были сбиты в Одесской области и еще один противовоздушная оборона уничтожила в Николаевской области.
Зафиксировано попадание по одному из предприятий в Одесской области, начался пожар, который спасатели ликвидировали до утра.
Обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось о работе ПВО и прилетах в Одессе, это подтверждали местные власти.
- В ночь на 22 марта РФ атаковала Украину дронами. Из 21 беспилотника Силы ПВО сбили 16. Были попадания в Киевской и Житомирской областях.
- Утром 22 марта Россия ударила ракетами из РСЗО по Запорожью, попала в жилые многоквартирные дома. В результате один человек погиб, в больницах находится 25 человек. Трое в тяжелом состоянии.
- 23 марта 2023 года российские Су-35 запустили по Украине Х-59: ПВО уничтожила их в небе над Одесской областью.
Читайте также: Воздушные силы: Украина была атакована 17 БПЛА Shahed-136. ПВО сбила 14 штук, есть прилеты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии