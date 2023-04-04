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Одесская область. "Шахеды" прилетели в одно из предприятий, вспыхнул пожар — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 07:23
Одесская область.
Мобильная группа ПВО (Фото: Нацгвардия)

Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 ударили по одному из промышленных предприятий в Одесской области ночью 4 апреля. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, 13 БПЛА были сбиты в Одесской области и еще один противовоздушная оборона уничтожила в Николаевской области.

Зафиксировано попадание по одному из предприятий в Одесской области, начался пожар, который спасатели ликвидировали до утра.

Обошлось без пострадавших. 

Ранее сообщалось о работе ПВО и прилетах в Одессе, это подтверждали местные власти.

Читайте также: Воздушные силы: Украина была атакована 17 БПЛА Shahed-136. ПВО сбила 14 штук, есть прилеты 

Дмитро Гриниченко
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война одесская область Shahed-136 дроны-камикадзе
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