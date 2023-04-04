Одесская область. "Шахеды" прилетели в одно из предприятий, вспыхнул пожар — ОВА

Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 ударили по одному из промышленных предприятий в Одесской области ночью 4 апреля. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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По его словам, 13 БПЛА были сбиты в Одесской области и еще один противовоздушная оборона уничтожила в Николаевской области.

Зафиксировано попадание по одному из предприятий в Одесской области, начался пожар, который спасатели ликвидировали до утра.

Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось о работе ПВО и прилетах в Одессе, это подтверждали местные власти.

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Дмитро Гриниченко

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