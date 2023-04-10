В "сливах Пентагона" пишут об истощении ПВО до лета. ВСУ: Союзники могут решить это

В Пентагоне якобы обеспокоены тем, что фронтовая противовоздушная оборона Украины может истощиться к концу мая. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на "секретные документы" Минобороны США, которые просочились в прессу, и до сих пор неизвестно, насколько они правдивы.

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По прогнозам США из "документов Пентагона", украинская система ПВО, прикрывающая войска на линии фронта, якобы будет истощена до 23 мая.

NYT заявило, что если это произойдет, то россияне могут начать активнее применять авиацию, чтобы попытаться переломить ситуацию на фронте. Неназванные чиновники Пентагона подчеркнули, что такой шаг станет проблемой для Украины, особенно, если авиация РФ получит большую свободу действий.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии газете не стал отрицать, что Украина испытывает некоторую нехватку зенитных боеприпасов, однако сказал, что западные системы ПВО могут решить эту проблему и перекрыть дефицит противоракет.

"Вопрос в цифрах. Чтобы полностью заменить их, нам нужно много систем, и я не скажу вам, сколько", — сказал Игнат.

В январе 2023 года министр обороны Алексей Резников говорил, что украинские воины научатся пользоваться системой противовоздушной обороны Patriot за 10 недель, в то время как привычная подготовка длится 10 месяцев.

5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.

Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов. Франция и Италия передадут SAMP/T весной 2023 года.

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Дмитро Гриниченко

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