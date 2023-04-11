Следующая встреча в формате Рамштайн состоится 21 апреля – Радио Свобода
11.04.2023, 19:25
Ллойд Остин (Фото - EPA)
Следующая встреча союзников Украины в формате Рамштайн состоится 21 апреля. Об этом со ссылкой на командование Военно-воздушных сил США в Европе сообщает Радио Свобода.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Очередная встреча контактной группы по обороне Украины состоится на базе Рамштайн 21 апреля. Об этом корреспонденту Радио Свобода сообщили в командовании Военно-воздушных сил США в Европе.
Как утверждается, министр обороны США Ллойд Остин планирует возглавить встречу контактной группы по обороне Украины 21 апреля 2023 года.
- Предыдущая встреча в формате Рамштайн прошла по видеосвязи 15 марта 2023 года. Глава минобороны Алексей Резников заявил, что Рамштайн-10 "внушает оптимизм" – формируется "бронированный кулак", обещаны боеприпасы и усиление украинской ПВО.
- Остин объявил о расширении танковой коалиции – уже девять стран передают Украине 150 Leopard.
- Канада передаст Украине из арсенала вооруженных сил около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет для систем ПВО.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии