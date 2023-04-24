Украине нужны механизмы интеграции в НАТО, а не заезженные фразы – президент Литвы

Западные союзники должны найти конкретные механизмы, которые помогут интегрировать Украину в НАТО после победы в войне, "а не повторять заезженные фразы об открытых дверях". Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает местное издание Delfi.

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"Вместо того, чтобы повторять заезженные фразы об открытых дверях НАТО, нам нужно найти более конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после окончания войны", – сказал он.

Науседа также заявил, что некоторые страны Запада ко всему прочему должны отказаться от мысли о том, что будущее членство Украины в НАТО является неким бременем для Альянса.

Вступление Украины в НАТО только усилит Альянс, поскольку украинская армия прошла "крещение на поле боя" и имеет такой опыт, которого нет ни у одной из европейских армий, убежден президент Литвы.

Он также добавил, что присутствие президента Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе важно, поскольку "значимая часть дискуссии будет уделена именно Украине и ее интеграции в Альянс".

21 апреля 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Зеленский принял приглашение на саммит, а за день до того сказал, что место Украины по праву в Альянсе.

21 апреля Столтенберг сказал, что все страны-члены НАТО поддерживают вступление Украины.

Такое решение по Украине в НАТО удивило премьера Венгрии Виктора Орбана.

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Мілана Головань

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