Украине нужны механизмы интеграции в НАТО, а не заезженные фразы – президент Литвы
Западные союзники должны найти конкретные механизмы, которые помогут интегрировать Украину в НАТО после победы в войне, "а не повторять заезженные фразы об открытых дверях". Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает местное издание Delfi.
"Вместо того, чтобы повторять заезженные фразы об открытых дверях НАТО, нам нужно найти более конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после окончания войны", – сказал он.
Науседа также заявил, что некоторые страны Запада ко всему прочему должны отказаться от мысли о том, что будущее членство Украины в НАТО является неким бременем для Альянса.
Вступление Украины в НАТО только усилит Альянс, поскольку украинская армия прошла "крещение на поле боя" и имеет такой опыт, которого нет ни у одной из европейских армий, убежден президент Литвы.
Он также добавил, что присутствие президента Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе важно, поскольку "значимая часть дискуссии будет уделена именно Украине и ее интеграции в Альянс".
21 апреля 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Зеленский принял приглашение на саммит, а за день до того сказал, что место Украины по праву в Альянсе.
- 21 апреля Столтенберг сказал, что все страны-члены НАТО поддерживают вступление Украины.
- Такое решение по Украине в НАТО удивило премьера Венгрии Виктора Орбана.
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